Quali sono i Paesi con meno restrizioni su Internet? Italia tra i migliori

La libertà nell’utilizzo di Internet è una questione sempre più importante, tra rischi di sicurezza, pirateria e censura da parte dei governi. Mentre in Russia censura e sorveglianza si aggirano con VPN, una ricerca ci permette di scoprire quali sono i paesi con maggiori libertà su Internet.

L’analisi condotta da Proxyrack si basa su fattori come censura, restrizioni sui social network e libertà nella navigazione online per individuare i paesi con il maggior numero e il minor numero di restrizioni su Internet al mondo. Al primo posto si trova il Regno Unito, con dati che convincono su ogni fronte, dalla quantità di persone con accesso a Internet ogni 100.000 abitanti all’assenza di blocchi sui social media.

La Top 3 si compone poi di Francia e Germania, con quest’ultimo paese al primo posto per Internet Freedom Score con un punteggio di 79 su 100. Il Belpaese si trova al settimo posto, e beneficerebbe di un maggior numero di cittadini con accesso a Internet per salire in classifica. La Top 10, dunque, si chiude con la Nigeria.

Se invece si osservano i paesi con la maggiore quantità di restrizioni, la Top 3 si compone – in ordine – di Cina, Iran ed Egitto: nel primo caso e nel secondo caso influiscono il divieto generale dei portali Web occidentali e la scrematura dei siti nazionali con possibilità di pubblicare news legate alla politica. Nel terzo, infine, lo scarso accesso a Internet tra i cittadini e l’attività online delle autorità per contrastare attivisti e giornalisti sono i fattori determinanti il basso ranking.

Parlando proprio di Virtual Private Network, utili ad aggirare blocchi di navigazione nazionali, lo scorso maggio abbiamo visto il lancio della VPN nativa per Microsoft Edge.