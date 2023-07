Quali sono i paesi più rettangolari e circolari del mondo? Abbiamo una risposta

Uno studio condotto dallo statistico australiano David Barry ha introdotto un nuovo modo di guardare le nazioni del mondo, basato non sulla loro estensione o popolazione, ma sulla loro forma. Sapete qual è il paese più rettangolare del mondo? E quello più circolare? Adesso (finalmente) abbiamo una risposta... anche ne nessuno l'aveva chiesto.

Secondo la ricerca di Barry, il paese più rettangolare del mondo è l'Egitto, la cui frontiera coincide per il 95,5% con quella di un rettangolo. Seguono a ruota il Vaticano, Sint Maarten, Lesotho, Yemen, Ghana, Macedonia del Nord, Costa d'Avorio, Polonia e Nauru. La Turchia, che ha ispirato l'intero progetto, si trova invece solo al 15esimo posto.

Come sappiamo, soprattutto nella scienza, da cosa nasce cosa e l'analisi di Barry ha stimolato la curiosità di un altro ricercatore, Gonzalo Ciruelos, che ha deciso di rispondere a una domanda altrettanto insolita: qual è il paese più circolare del mondo? Secondo i suoi calcoli, il primato spetta alla Sierra Leone, con un indice di rotondità del 93,4%.

Subito dopo, troviamo Nauru, Zimbabwe, Vaticano, Polonia, il conteso territorio dello Scarborough Reef, Costa d'Avorio, Suriname, Swaziland e Uruguay. Ok, sappiamo che si tratta di qualcosa che molto probabilmente non servirà a nulla, ma ciò dimostra una cosa molto importante, in realtà: che la statistica funziona anche in campi come la geografia, tradizionalmente legati a una visione più qualitativa e descrittiva.

