Quanto paga Google ad Apple? Emergono le cifre dell'accordo del motore di ricerca

Non è un mistero che Google paghi Apple per il motore di ricerca di default degli iDevice, ma col passare degli anni gli utenti hanno sempre cercato di comprendere a quanto ammonti effettivamente questa cifra. Ebbene, ora sono emersi dettagli importanti.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e MacRumors (tutto parte da un report del New York Times), la cifra che l'azienda di Mountain View sborsa alla società di Cupertino ogni anno per mantenere Google il motore di ricerca di default di Safari su iPhone, iPad e Mac si aggira attorno ai 20 miliardi di dollari. Sì, avete capito bene.

Per intenderci, a livello di costi di acquisizione del traffico lato Google, per l'anno 2021 si fa riferimento a ben 26,3 miliardi di dollari. Questa cifra non rappresenta il pagamento ad Apple, ma include anche altri costi, ma a questo punto le prime avvisaglie di inizio ottobre 2023, che stimavano una cifra compresa tra 18 e 20 miliardi di dollari (che sarebbe quella attuale) potrebbero risultare veritiere.

Come fatto notare, infatti, da CNBC, a fine ottobre 2023 è emersa in modo "ufficiale" la succitata cifra legata all'anno 2021. Come bene potete immaginare, tutto è collegato al maxi processo antitrust contro Google che sta tenendo col fiato sospeso il mondo Tech. È infatti proprio in una slide legata a quest'ultimo, resa pubblica nella giornata di venerdì 27 ottobre 2023, che si legge l'ammontare coinvolto. Insomma, per quanto non si conosca la cifra esatta che Google sborsa direttamente ad Apple e nonostante la somma possa immancabilmente variare col passare del tempo, il range sembra risultare chiaro.