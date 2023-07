Ecco quanto paga la NASA alle persone che staranno un anno su Marte... sulla Terra

Quattro individui hanno accettato di essere confinati all'interno di un habitat marziano simulato di 158 metri quadrati presso il Johnson Space Center della NASA. Il loro compito? Studiare cosa significherebbe vivere sul Pianeta Rosso e cosa possiamo imparare all'interno di un ambiente così estremo.

Durante il loro soggiorno di 378 giorni, che è ufficialmente iniziato da poco, queste persone avranno un programma sorprendentemente intenso, che include un rigoroso regime di esercizi fisici e una lunga lista di doveri, dall'esecuzione di passeggiate spaziali simulate alla coltivazione di colture. Si tratta di un lavoro impegnativo che metterà a dura prova l'equipaggio.

La NASA paga a ciascun partecipante 10 dollari l'ora per tutte le ore di veglia, come riporta il Houston Chronicle, che si traducono in poco più di 60.000 dollari per l'intera missione di 378 giorni. Che ne pensate? Accettereste di effettuare una missione del genere per una cifra simile?

Nel frattempo, il team è composto dalla ricercatrice Kelly Haston, l'ingegnere strutturale Ross Brockwell, il medico specializzato in emergenze Nathan Jones e la microbiologa della Marina degli Stati Uniti Anca Selariu. "Sarà sicuramente una sfida", afferma Brockwell al Chronicle, "ma è per questo che stiamo facendo tutto questo. Come impariamo a far fronte a tutto ciò è una delle informazioni più importanti che otterranno da questo studio."

Dobbiamo prepararci al meglio per esplorare Marte.