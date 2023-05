Dove si paga di meno Netflix? Ecco la classifica a livello globale

Nonostante anche in Italia esista un abbonamento economico di Netflix, ovvero quello Standard con pubblicità che viene proposto a 5,49 euro al mese, di certo non è il nostro Paese il posto in cui si paga meno il servizio di streaming. Questo è infatti proprio ciò che si evince dal confronto dei prezzi Paese per Paese.

Infatti, i dati diffusi dal sito Web tedesco Statista, legati a marzo 2023, mostrano che il luogo in cui guardare film e serie TV risulta meno costoso è il Pakistan, visto che la sottoscrizione mensile legata al piano Standard costa 3,06 dollari statunitensi. Non c'è però solamente questo Paese a garantire l'accesso a Netflix a "basso prezzo".

A completare il podio ci sono infatti l'Egitto (dove l'abbonamento Standard costa 3,92 dollari) e la Turchia (in cui la sottoscrizione Standard viene proposta a 5,19 dollari). Ricordiamo in ogni caso che in Italia il prezzo a cui viene proposta la sottoscrizione Standard è pari a 12,99 euro al mese, in quanto bisogna valutare che i dati di Statista fanno riferimento a quel tipo di abbonamento (e non a quello Standard con pubblicità o Base).

Va detto poi che chiaramente l'economia di ogni Paese fa storia a sé, ma sicuramente i dati diffusi da Statista, relativi al mese di marzo 2023, offrono indicazioni interessanti in merito a quali sono i costi di Netflix in giro per il mondo.