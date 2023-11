I pagamenti e bonifici istantanei potrebbero diventare gratis già dal 2024

Con un comunicato pubblicato dal Consiglio Europeo , le autorità del Vecchio Continente ha annunciato che Consiglio e Parlamento dell’UE hanno trovato un accordo politico sulla proposta di rendere i pagamenti e bonifici istantanei gratuiti.

Tale accordo potrebbe facilitare in maniera importante la strada al progetto normativo frutto di uno studio dell’UE che vuole favorire le modalità di pagamento istantaneo in dieci secondi ed in qualsiasi momento della giornata tramite sistemi di home banking, che ormai sono le più diffuse.

Consiglio e Parlamento Europeo hanno convenuto che le nuove norme entreranno in vigore solo dopo un periodo di transazione, che sarà più rapido nella zona Euro e più lungo nella zona non Euro.

La proposta di rendere i bonifici istantanei gratuiti era stata presentata dalla Commissione nel 2022, ma l’accordo degli scorsi giorni ha provveduto a tracciare la cornice politica e fissare i requisiti che riportiamo di seguito come indicati nel comunicato:

rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili , con l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento dell'UE che già propongono bonifici in euro di offrire anche la versione istantanea

, con l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento dell'UE che già propongono bonifici in euro di offrire anche la versione istantanea rendere i pagamenti istantanei in euro accessibili in termini di costi , con l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di garantire che le commissioni applicate per i pagamenti istantanei in euro non siano superiori a quelle applicate per i bonifici non istantanei in euro

, con l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di garantire che le commissioni applicate per i pagamenti istantanei in euro non siano superiori a quelle applicate per i bonifici non istantanei in euro accrescere la fiducia nei bonifici, con l'obbligo per i prestatori di verificare la corrispondenza tra il numero di conto bancario (IBAN) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali errori o frodi prima dell'esecuzione del pagamento

nei bonifici, con l'obbligo per i prestatori di verificare la corrispondenza tra il numero di conto bancario (IBAN) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali errori o frodi prima dell'esecuzione del pagamento eliminare intoppi nel trattamento dei pagamenti istantanei in euro, preservando nel contempo l'efficacia dello screening delle persone che sono oggetto di sanzioni dell'UE, attraverso una procedura in base alla quale i prestatori di servizi di pagamento verificheranno almeno una volta al giorno i loro clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni dell'UE, anziché esaminare ogni singola operazione

L’iter legislativo prevede che il nuovo regolamento venga approvato da Consiglio e Parlamento, per poi procedere all’applicazione in maniera graduale.