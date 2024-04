Pagamenti contactless con iPhone: non solo Apple Pay, le app terze parti sono in arrivo

Mentre Apple cede alle pressioni della Cina e rimuove app del calibro di Whatsapp e Threads dall'App Store degli iPhone asiatici, l'azienda di Cupertino sembra essere ad un passo da introdurre un'importante novità per i pagamenti digitali tramite iPhone nell'Unione Europea, in ottemperanza al Digital Markets Act dell'UE.

Quando Apple ha lanciato iOS 17.4 a inizio marzo, tutti si sono concentrati su novità significative come il sideloading delle app su iPhone, la possibilità di fondare app store alternativi a quello della Mela Morsicata e quella di giocare finalmente in cloud tramite delle app liberamente scaricabili dal marketplace di Cupertino. Non sono poi mancate le critiche alla mancanza delle web app su iOS 17.4, ma ci sono state anche altre funzioni che sono decisamente passate in sordina.

Una di queste, per esempio, è la possibilità di usare app diverse da Wallet per i pagamenti digitali: tra le maggiori novità di iOS 17.4, infatti, c'è stato lo "sblocco" del chip NFC di iPhone per tutte le app di pagamenti elettronici, che di fatto permette di utilizzare software e sistemi diversi da Apple Pay per i processi tap to pay tramite carta di credito contactless. Finora, nessun provider ha realizzato software che sfruttassero questa feature, principalmente perché fino ad oggi è mancata l'approvazione della Commissione Europea per la funzionalità.

Stando a quanto riporta Reuters, la Commissione UE sarebbe pronta ad approvare la modifica apportata da Apple al suo sistema di pagamenti contactless "nel corso del prossimo mese", permettendo finalmente alle app di pagamenti di terze parti di accedere al chip NFC di iPhone, sviluppando e distribuendo i propri Wallet alternativi a quello preinstallato su iOS. Questi ultimi, con ogni probabilità, saranno disponibili unicamente nello Spazio Economico Europeo, che comprende i 27 Stati membri dell'UE e gli Stati firmatari dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), ovvero la Norvegia, il Liechtenstein e la Norvegia.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su