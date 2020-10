Pagamenti digitali: azzerate le commissioni su operazioni fino a 5 Euro

In vista dell’arrivo del Bonus POS, che consentirà di ottenere un cashback semestrale sulle operazioni effettuate con sistemi di pagamento elettronici nei negozi fisici, emerge un’altra novità per i commercianti: l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti fino a 5 Euro.

A riportare la notizia è il portale La Legge Per Tutti, secondo cui il Governo e gli operatori del settore avrebbero trovato un accordo per portare a zero tutti i costi e le commissioni per le transazioni fino a 5 Euro. Una rivoluzione, di fatto, che permetterà di pagare anche un semplice caffè al bar con la propria carta di credito, come avviene in molti paesi esteri.

Questo accordo rientra nel piano cashless inserito nella Manovra del 2019 ma che non ha visto attuazione a causa della pandemia di Covid-19 che ha frenato tutto. In vista dell’arrivo del bonus POS su almeno 50 transazioni a semestre, però, il Governo vuole accelerare e fare tutt'uno. Spingendo i pagamenti digitali, infatti, l'Esecutivo mira a combattere l’evasione fiscale ma anche evitare la circolazione di denaro contante, che secondo molti potrebbe essere veicolo di contagio.

Il Bonus Pagamenti Digitali include anche un super premio per 100mila cittadini che avranno effettuato il numero maggiore di operazioni con i pagamenti elettronici. A questo si aggiunge anche la lotteria degli scontrini, che partirà il prossimo anno.