Pagamenti digitali, il Governo inasprisce le multe per chi rifiuta le transazioni via POS?

Messo alle spalle il cashback di Stato, il Governo Draghi sembra intenzionato a puntare nuovamente i fari sui pagamenti digitali, allo scopo di ridurre l'evasione fiscale del nostro paese. Secondo quanto riferito, l'Esecutivo punterebbe ad inasprire le sanzioni per gli esercenti che rifiutano le transazioni al POS.

Attualmente sono già previste delle multe, ma Draghi ed il Ministro Franco avrebbero intenzione di inasprire i controlli e le multe per spingerne l'adozione. Secondo quanto riportato da CorriereComunicazioni, l'idea sarebbe stata accolta favorevolmente dal Codacons, secondo cui "in Italia c’è una situazione paradossale, ancora oggi numerosi negozianti in tutta Italia, pur possedendo il Pos, impediscono ai clienti di pagare con moneta elettronica, consapevoli che non andranno incontro ad alcuna multa”. E proprio verso questa direzione vorrebbe muoversi il Governo.

Non è chiaro in quale misura saranno quantificate le nuove sanzioni, tanto meno gli eventuali controlli. La cosa che appare certa però è che il Governo vuole evitare fenomeni come quelli che spesso e volentieri si verificano nei negozi dove i commercianti si rifiutano di accettare i pagamenti elettronici. E'anche attraverso misure come questa che si punta a ridurre del 15% l'evasione fiscale: i pagamenti al POS secondo il MEF evidentemente potrebbero giocare un ruolo fondamentale.