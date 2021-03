Quali pagamenti sono esclusi dal cashback? La lista degli acquisti non validi

Mentre si fa sempre più probabile la cancellazione del cashback già nel 2021, sta continuando il primo semestre del programma del Governo Italiano che consente di ottenere un rimborso del 10% per gli acquisti effettuati con moneta elettronica. Ma come riconoscere le spese non valide?

Quali pagamenti sono esclusi dal cashback?

Non concorrono al cashback 2021 le seguenti operazioni:

Acquisti con contante;

Acquisti effettuati online;

Acquisti effettuati nell'ambito di qualsiasi attività d'impresa, professionale o artiginale;

Acquisti effettuati al di fuori dell'Italia;

Acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino;

Acquisti effettuati nella Città Del Vaticano;

Acquisti presso esercenti che dispongono di acquirer non convenzionati (qui la lista di quelli convenzionati);

Operazioni presso ATM;

Ricariche telefoniche;

Prelievi agli ATM;

Pagamenti con bonifico;

Operazioni ricorrenti con addebito su carta o conto corrente.

Per tutte le informazioni sulle finestre di riscossione del cashback, vi rimandiamo alla nostra FAQ dedicata, pur ricordandovi che attualmente (ovvero alla data in cui è stata scritta questa FAQ) è in corso una discussione sulle eventuali modifiche da apportare al programma.

In linea teorica, però, il rimborso del cashback relativo al primo semestre dell'anno dovrebbero arrivare entro il 1 Settembre, dal momento che la normativa in corso prevede un tempo massimo di 60 giorni dal termine ultimo per l'erogazione. La Consap ha anche messo a disposizione un portale per la segnalazione delle spese non conteggiate.