Pagamenti online di bollette e tasse: da oggi 1 Marzo scatta l'obbligo di SPID o CIE

Alle numerose novità per la Pubblica Amministrazione in vigore da oggi, se ne aggiunge anche un'altra per gli utenti. Con l'inizio di Marzo, infatti, per pagare tasse e bollette online è necessario disporre dello SPID o la Carta d'Identità Elettronica.

L'obbligatorietà entra in vigore in quanto multe, tasse e bollette da oggi si possono pagare online solo tramite la piattaforma PagoPA del Governo Italiano, a cui è possibile accedere esclusivamente coj SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale Servizi.

Ovviamente, soprattutto per venire incontro agli anziani o coloro che non hanno dimestichezza con i sistemi informatici, resta ancora la possibilità di presentare il modello di pagamento F24 cartaceo, ma è indubbio che il fatto che PagoPA sia diventato sempre più centrale strizza l'occhio alle nuove generazioni ed a coloro che negli ultimi mesi, anche grazie al bonus vacanze ed al cashback, si sono muniti dello SPID.

Entrano da oggi in vigore anche i nuovi sistemi d'accesso ai siti della Pubblica Amministrazione. Il Governo ha chiesto agli uffici pubblici e gestori di servizi di integrare l'accesso tramite SPID e CIE, in vista dello switch off completo previsto per il 30 Settembre prossimo quando le vecchi credenziali non saranno più valide. Da oggi, 1 Marzo 2021, le Pubbliche Amministrazioni non rilasceranno più alcun PIN per l'accesso ai servizi digitali.

Per tutte le informazioni su come ottenere rapidamente lo SPID, vi rimandiamo alla nostra guida.