Il pagamento a rate con Apple Pay arriverà anche in Italia? Prime informazioni

In occasione della presentazione di iOS 16, Apple ha mostrato le tantissime novità in arrivo in Wallet, l'applicazione che ormai si è evoluta ed è diventata più che un semplice portafoglio digitale. La più interessante è rappresentata da "Apple Pay Later".

Come suggerisce il nome, Apple Pay Later consentirà agli utenti di suddividere i pagamenti effettuati con Apple Pay in quattro rate dello stesso importo da pagare in sei settimane, ad interessi zero e senza alcun tipo di commissioni.

La domanda che si sono fatta in molti è se tale funzione sia in arrivo anche in Italia, dove per altro le alternative non mancano: basti pensare al pagamento in tre rate di PayPal che ormai è diventato largamente utilizzato. Gli utenti potranno richiedere l'opzione direttamente al momento del pagamento con Apple Pay o in Wallet.

Nella documentazione ufficiale Apple spiega che Pay Later è disponibile ovunque siano accettati i pagamenti con Apple Pay online o in-app tramite circuito Mastercard. Tuttavia, viene specificato che "questa opzione sarà disponibile per le persone richiedenti idonee negli Stati Uniti".

Evidentemente quindi almeno inizialmente la feature non arriverà in Italia, sebbene Apple Pay sia comunque disponibile e supportato dai principali istituti finanziari. Probabilmente il colosso di Cupertino lo porterà nel nostro paese solo in un secondo momento.