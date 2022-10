Pagare o accettare i cookie? Il caso europeo che rischia di arrivare in USA

Abbiamo già visto cosa succede accettando i cookie sui più comuni siti web, ma se vi dicessimo che esistono delle realtà che chiedono una retribuzione in cambio del rifiuto della condivisione dati?

Sono diversi i portali che in Europa già propongono un sistema di questo tipo. Come spiega Gizmodo, si tratta principalmente di riviste e tabloid tedeschi e austriaci che prevedono un sistema di scambio che consente la libera navigazione solo in caso di accettazione dei cookie. In caso contrario, l'utente viene invitato a sottoscrivere un abbonamento che, oltre a sbloccare i contenuti premium, permette di personalizzare la propria esperienza di condivisione.

Insomma, non si tratta sicuramente del massimo della libertà per l'utente e al contempo consente ai portali che utilizzano sistemi di questo tipo di ottenere un guadagno in ogni caso, pur soddisfacendo le regolamentazioni europee in materia di privacy.

Secondo lo studio "Your Consent Is Worth 75 Euros A Year – Measurement and Lawfulness of Cookie Paywalls" di Morel, Santos et al., disponibile in formato PDF, la privacy sul web potrebbe essere piuttosto costosa e nell'ordine dei 75 euro all'anno per ogni singolo sito web. Ragionando per assurdo, il team ha trovato ben 13 siti web tra Germania e Austria che prevedono questo genere di sottoscrizione, arrivando a calcolare 728 euro all'anno in costi per l'utente qualora si volessero sbloccare tutti quanti.

Non si tratta certamente di una pratica comune, ma anche negli USA una nuova stretta sulle normative privacy è alle porte e questa prospettiva inizia a preoccupare anche gli utenti di oltreoceano.

La situazione europea consente questo approccio in virtù della sua formulazione. Il GDPR, infatti, prevede che il consenso venga "ottenuto liberamente", una definizione che lascia ampio spazio di manovra a realtà che, evidentemente, hanno già trovato il modo per risolvere il problema. Attualmente è facile immaginare che difficilmente gli utenti metteranno mano al portafoglio per rinunciare ai cookie, ma si tratta comunque di un importante spazio di discussione.

Ma adesso tocca a voi: cosa ne pensate di questo controverso approccio? Fatecelo sapere nei commenti!