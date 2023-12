Dove si può pagare Amazon in contanti? Ci sono gli appositi Punti Vendita

In un periodo in cui molte persone sono alla ricerca di regali su Amazon, il popolare store e-commerce sta mettendo in evidenza una possibilità che effettivamente non esattamente tutti potrebbero conoscere. Si fa riferimento al poter pagare gli ordini Amazon in contanti in appositi Punti Vendita.

A tal proposito, a dicembre 2023 è comparso nella home page del portale ufficiale italiano dell'azienda di Andy Jassy un banner che ricorda questa possibilità e rimanda a tutte le indicazioni del caso. Più precisamente, Amazon ricorda che c'è la possibilità di fare uso di "una nuova modalità di pagamento che [...] consente di pagare in contanti [...] presso un punto vendita Western Union aderente [...] senza alcun costo aggiuntivo".

"Dopo il pagamento in contanti, l'ordine verrà spedito all'indirizzo indicato al momento della conferma dell'ordine su Amazon.it", si spiega nell'apposita pagina Amazon dedicata a questa opportunità. In parole povere, basta effettuare un ordine a partire da Amazon.it, scegliendo poi l'opzione "Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino" nella pagina che permette di selezionare il metodo di pagamento.

Una volta effettuato l'ordine, si avranno dunque 72 ore per presentarsi nel Punto Vendita e pagare, mostrando un apposito codice di conferma che viene inviato via e-mail. In ogni caso, potreste voler dare un'occhiata direttamente alla pagina indicata in precedenza per ulteriori dettagli, dato che include anche il link alla lista dei Punti Vendita aderenti.