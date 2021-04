Dove pagare con Bitcoin in Italia? Ecco i negozi che li accettano

E' notizia di qualche giorno fa che il Bitcoin ha superato quota 1 trilione di Dollari di capitalizzazione, in un lasso di tempo più breve rispetto a colossi tech come Apple, Amazon e Google. Sono sempre più gli italiani che si stanno appassionando al mondo delle criptovalute, ma dove spenderli in Italia?

Sempre ricordandovi che gli investimenti in criptovalute sono estremamente rischiosi dal momento che le monete virtuali sono popolari per la loro elevata volatilità, possiamo confermare che in Italia sono sempre di più i negozi che accettano i pagamenti in Bitcoin.

In soccorso degli interessati c'è il sito web QuiBitcoin, con relativa applicazione per Android. Collegandosi alla pagina è possibile effettuare la localizzazione per capire automaticamente quali sono i negozi nelle proprie vicinanze che accettano il Bitcoin, ma viene anche data l'opportunità di filtrare le attività per categoria, regione ed altro. E' anche disponibile un'apposita pagina che indica gli exchange che consentono di acquistare Bitcoin.

Per tutti i dettagli relativi agli exchange di criptovalute in Italia vi rimandiamo alla nostra faq dedicata in cui nella giornata di ieri abbiamo indicato quali sono le piattaforme più affidabili e famose del mercato italiano.

Sottolineiamo ancora una volta che i rischi collegati agli investimenti in monete virtuali sono elevati a causa della volatilità e delle continue altalene.