Pagare il carburante senza scendere dalla macchina? Alcune Chevrolet lo faranno presto

Chevrolet sta collaborando con Shell per lanciare una nuova funzionalità che consente ai conducenti di pagare per il carburante direttamente dallo schermo del sistema di infotainment del loro veicolo.

Si tratta dell'ultima funzionalità del nuovo servizio Marketplace di General Motors. I proprietari statunitensi di alcuni modelli Chevrolet saranno presto in grado di guidare fino a una qualsiasi stazione Shell e selezionare l'icona di pagamento del carburante sugli schermi interni al veicolo. La procedura è stata mostrata dal Senior Manager Rick Ruskin in questo video.

In particolare, i conducenti dovranno digitare il numero della pompa su cui sono parcheggiati e successivamente selezionare il metodo di pagamento. Dopo aver effettuato queste operazioni, però, si deve anche inserire un codice PIN inviato da Shell al momento della registrazione del programma "Pay & Save". "Il PIN consente una transazione sicura", sostiene Ruskin. Non è finita qui: lo schermo chiederà all'utente di autorizzare il pagamento e, quando egli scende dalla macchina per iniziare il rifornimento, dovrà inserire sulla pompa un codice di autorizzazione che verrà fornito sul display del sistema di infotainment. Insomma, una procedura che comprende tre codici separati.

La funzionalità in questione è pensata specificamente per i veicoli Chevrolet del 2017 e 2018 e funzionerà, per il momento, solamente nelle stazioni Shell di Detroit, Seattle e Houston. Tuttavia, Chevrolet afferma che si sta preparando per un lancio in oltre 14.000 stazioni Shell negli Stati Uniti d'America.