Pagare per usare Instagram? Ora si può: arriva la rivoluzione abbonamenti

Pagare per usare Instagram: a qualcuno potrebbe sembrare assurdo, ma ora è di fatto possibile farlo, come annunciato direttamente da Mark Zuckerberg e soci. La notizia ha chiaramente già fatto il giro del Web: i prezzi degli abbonamenti possono essere anche particolarmente importanti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, 9to5Mac e TechCrunch, nonché come reso ufficiale mediante il blog Business di Instagram, a partire dal 19 gennaio 2022 è attiva per alcuni utenti la possibilità di acquistare sottoscrizioni in-app con costi che partono da 0,99 dollari al mese e arrivano fino a 99,99 dollari al mese.

Tutto ciò è pensato per supportare i Content Creator: Meta (ex Facebook) mira a fornire a questi ultimi un nuovo metodo di monetizzazione. Gli utenti che pagheranno una sottoscrizione mensile potranno accedere a contenuti extra pubblicati dai loro influencer preferiti (un po' come avviene, per intenderci, con le sub su Twitch). I benefici citati nell'annuncio sono dirette streaming, Storie e badge esclusivi (questi ultimi si potranno "sfoggiare" nei commenti).

Per il momento Meta sta avviando una fase di test destinata agli Stati Uniti d'America e solamente un numero ristretto di Content Creator, ovvero 10 per ora, è stato "invitato a partecipare". Tuttavia, la direzione intrapresa da Instagram sembra essere chiara, dato che è già stata annunciata la volontà di espandere questa possibilità ad altri influencer nel corso dei prossimi mesi. Tra l'altro, a quanto pare per il momento gli introiti andranno interamente ai Content Creator, dato che Instagram prevede di non parlare di "divisioni dei guadagni" perlomeno fino al 2023, affermando di voler aiutare gli influencer.