Quanto ha pagato di tasse Elon Musk nel 2021? La cifra vi sorprenderà

Elon Musk è la persona dell'anno del TIME, e nel 2021 è diventato anche l'uomo più ricco del mondo piazzandosi davanti al rivale Jeff Bezos. Una ricchezza così elevata, però, comporta anche un pagamento di tasse importanti, e lo stesso CEO di Tesla e SpaceX ha voluto fare chiarezza sul proprio account ufficiale Twitter.

In risposta al rapporto della CNBC pubblicato la scorsa settimana secondo cui Elon Musk aveva già pagato 7 miliardi di Dollari di tasse statali, a cui si sarebbero aggiunti altri 5 miliardi entro il 1 Gennaio 2022, Musk ha in parte confermato i calcoli.

Tramite il suo account ufficiale Twitter, infatti, il CEO sudafricano ha annunciato "per tutti quelli che se lo chiedono", che pagherà oltre 11 miliardi di Dollari di tasse quest'anno.

Musk non percepisce alcuno stipendio o bonus per il suo ruolo di CEO in Tesla, e viene ricompensato sotto forma di premi in azioni. Conseguentemente, nel momento in cui ha bisogno di denaro è in grado di prenderlo in prestito utilizzando le azioni come garanzia. Tuttavia, nell'anno che si sta per concludere Elon Musk ha venduto molte azioni Tesla, anche seguendo un sondaggio che lui stesso aveva aperto su Twitter: ciò comporta il pagamento di un'aliquota fiscale che secondo la CNBC sarebbe pari ad oltre il 53%.