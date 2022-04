Quanto si pagherà di più per condividere l'abbonamento Netflix? Tra ipotesi e prezzi

A seguito dell’annuncio della trimestrale, Netflix ha perso il 35% in borsa. La piattaforma di streaming ha infatti spiegato di aver perso, per la prima volta da oltre un decennio, abbonati ed ha collegato il tutto alla condivisione degli abbonamenti.

Nella conference call, Netflix ha svelato i dati sulla condivisione: a livello mondiale sono oltre 100 milioni le famiglie che si passano la password della sottoscrizione, e proprio per questo motivo ha preannunciato misure per frenare il fenomeno.

Netflix ha annunciato il lancio globale della funzione Extra Member, che è già disponibile in fase di test dallo scorso marzo in alcuni mercati come Cile, Costa Rica e Perù e che si prepara ad approdare anche a livello internazionale.

Questo sistema prevede la possibilità di aggiungere due membri esterni al proprio nucleo familiare all’account Netflix, sostenendo però un sovrapprezzo sul costo mensile dell’abbonamento. In Cile il costo è di 2,71 Euro a profilo, ma il COO di Netflix ha voluto sottolineare che prima di un lancio globale e su vasta scala bisognerà effettuare dei test per raggiungere un buon equilibrio.

Ogni profilo aggiuntivo sarà dotato di username e password separati, e Netflix determinerà se un profilo si connette al di fuori del nucleo familiare attraverso l’ID Dispositivo e l’indirizzo IP.