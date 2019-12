Ecco le pagine più visitate su Wikipedia nel 2019. Non mancano le sorprese

Tempo di bilanci anche per Wikipedia. La Wikimedia Foundation ha infatti diffuso la classifica delle pagine più visitate nel 2019 nella versione in lingua inglese dell'enciclopedia più popolare del mondo. Non mancano le sorprese, soprattutto nelle prime posizioni, con temi che sono strettamente collegati a serie tv e programmi d'intrattenimento.

Pagine più visitate su Wikipedia nel 2019 in inglese

Avengers: Endgame, 43.847.319 Deaths in 2019, 36.916.847 Ted Bundy, 29.062.988 Freddie Mercury, 26.858.123 Chernobyl disaster, 25.195.814 List of highest-grossing films, 24.547.640 Joker (2019 film), 22.062.357 List of Marvel Cinematic Universe films, 21.467.603 Billie Eilish, 19.638.478 Keanu Reeves, 16.622.576 Jeffrey Epstein, 15.905.486 Game of Thrones (season 8), 15.643.215 Captain Marvel (film), 15.631.936 Game of Thrones, 15.252.675 Elizabeth II, 14.808.717 List of Bollywood films of 2019, 14.213.919 United States, 13.981.783 Donald Trump, 13.961.113 Spider-Man: Far From Home, 13.468.700 Once Upon a Time in Hollywood, 12.958.871 YouTube, 12.537.494 2019 in film, 11.338.657 Nipsey Hussle, 11.308.502 Jason Momoa, 11.304.629 Alexandria Ocasio-Cortez, 11.000.322

Nel lungo post su Medium la Wikimedia Foundation osserva come il set di dati sia stato compilato il 15 Dicembre 2019, ed i nuovi numeri saranno diffusi solo a Gennaio.

In fase di calcolo sono stati rimosse tutte le pagine con meno del 10% o più del 90% di visualizzazioni da mobile, poichè si tratta di un forte indicatore che una quantità significativa di visite derivano da spam, botnet ed altri tipi di fenomeni come questi.

Interessante notare come Billie Eilish, il fenomeno pop musicale del 2019, debutti direttamente al nono posto della classifica piazzandosi anche davanti a Game of Thrones, YouTube e Donald Trump.