PagoBancomat: da Gennaio 2021 azzerate le commissioni per pagamenti fino a 5 Euro

Mentre manca sempre meno all'entrata in vigore del cashback di Natale ed il cashback di Stato, arriva un'interessante novità che andrà a completare il pacchetto normativo "Italia Cashless" messo in campo dal Governo Italiano. Da Gennaio 2021 infatti saranno azzerate le commissioni per importi fino a 5 Euro.

A riferire la notizia è il Corriere della Sera, che nel suo inserto "L'Economia" parla di una novità messa in campo da Bancomat Spa, la società leader per i pagamenti con carte di debito.

Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023, le transazioni effettuate su circuito PagoBancomat con importo fino a 5 Euro saranno a zero commissioni. La novità andrà ad impattare non solo sugli oltre 35 milioni di italiani che quotidianamente utilizzano le carte PagoBANCOMAT, ma anche su 2 milioni di esercenti sparsi sul territorio nazionale.

Secondo quanto affermato, la finalità questo progetto biennale è di "promuovere l'utilizzo delle carte PagoBANCOMAT per tutte le operazioni nel quotidiano di piccolo importo, fino a 5 Euro", su cui sono state annullate le commissioni di circuito ed interbancarie.

Bancomat Spa intende anche ampliare la diffusione dei micropagamenti, in quanto rappresentano solo una somma esigua delle transazioni (solo il 2,3%).

"Rappresentando i tre quarti del mercato di carte di debito in Italia, la società Bancomat ha un ruolo centrale nella sfida promossa dal governo che ci vede coinvolti in prima linea sia con PagoBANCOMAT che con BANCOMAT Pay. L’azzeramento delle commissioni per le Banche per micropagamenti sino a 5 euro per le transazioni PagoBANCOMAT è in linea con il nostro programma di sostegno al rilancio del Paese a cui si aggiungeranno ulteriori iniziative di incentivazione ai pagamenti no cash" spiega Alessandro Zollo, CEO di Bancomat.