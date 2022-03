Paint per Windows 11 si aggiorna: arrivano tante novità, ma ancora niente modalità scura

Dopo avervi parlato della nuova Build di Windows 11 per Insider, pubblicata da Microsoft solo un paio di giorni fa, è oggi il turno dell'ultimo aggiornamento di Paint rilasciato da Microsoft, che ha implementato sulla storica app di editing di immagini di Redmond alcune novità molto attese.

Dall'annuncio di Windows 11 in poi, Paint ha ricevuto ben due aggiornamenti: il primo è stato l'aggiornamento di Paint di settembre 2021, che ha completamente stravolto il design dell'app e le sue funzioni, rendendola più moderna e in linea con la nuova filosofia dell'UI di Microsoft; il secondo, invece, è stato pubblicato insieme ad un aggiornamento di Windows 11 di dicembre 2021 ed ha portato con sé un redesign per alcune funzioni particolarmente utilizzate del programma.

Oggi, invece, Microsoft ha confermato di aver lavorato ad un "ammodernamento della classica app di Paint" che ha lo scopo principale di rendere il programma in linea con il resto di Windows 11. In particolare, il nuovo update mira ad aggiornare tutte quelle finestre di dialogo rimaste intoccate fin dall'epoca di Windows 8 o dai sistemi operativi precedenti, che dunque non hanno ricevuto l'aggiornamento a Fluent Design o a WinUI 3.0.

Si tratta di finestre talvolta piuttosto importanti, che compaiono spesso nell'uso di tutti i giorni di Paint, come la scelta dei colori o il ridimensionamento dell'immagine, che finalmente hanno ricevuto un meritato ammodernamento grafico agli standard dell'interfaccia utente di Windows 11.

Inoltre, Microsoft ha anche inserito un piccolo miglioramento alle funzioni di Paint, permettendo di utilizzare la combinazione Shift + Click di tasti su un colore per renderlo la tinta secondaria predefinita dall'applicazione.

Infine, la casa di Redmond ha apportato diversi bugfix alla propria app di editing di immagini proprietarie, specie in relazione alla gestione delle caselle di testo. Purtroppo, però, manca ancora la modalità scura di Paint, che Microsoft ha mostrato lo scorso anno con un'immagine promozionale (disponibile in calce a questa notizia) ma che non è ancora stata implementata nel programma.