Un terzo del Pakistan è stato completamente sommerso in un evento 'apocalittico'

Un terzo del Pakistan è stato completamente sommerso. Secondo quanto riportato dal ministro del clima, un terzo del paese è ora sott'acqua a causa di inondazioni devastanti che hanno spazzato via strade, case e raccolti, lasciando una scia di morte in ogni angolo.

"Un terzo del Pakistan è sott'acqua", ha dichiarato la ministra Sherry Rehman. "Francamente, nessuno ha mai visto questo tipo di acquazzone e inondazioni prima, e nessun paese può far fronte da solo ai molteplici effetti a cascata di condizioni meteorologiche estreme ed eventi climatici."

Il bilancio delle vittime è salito a circa 1.100 persone - e si ritiene che un terzo dei morti siano bambini. I funzionari stimano che oltre 33 milioni di pakistani - una persona su sette - siano stati colpiti dalla storica inondazione. "Questo è un enorme disastro umanitario e lo definirei, piuttosto, apocalittico", continua Rehman nell'intervista.

Queste intense inondazioni stagionali sono quasi certamente il risultato del cambiamento climatico. Ironia della sorte, il Pakistan non è per nulla in cima alla lista dei paesi che inquinano di più al mondo, ma si è ritrovato vittima di questa conseguenza "non meritata".

Questo è quello che succederà al mondo giorno dopo giorno: i paesi ricchi e più agiati continueranno a sfruttare lo sfruttabile, mentre le conseguenze saranno subite dai paesi più poveri e meno capaci di difendersi da queste intemperie che si verificheranno ogni giorno.