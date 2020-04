Palentologi trovano i fossili di un dinosauro molto aggressivo e feroce

I paleontologi hanno scoperto i fossili di un dinosauro piumato nel nord-ovest del New Mexico, un predatore rapido e agile che poteva inseguire prede più piccole o, addirittura, attaccare prede più grandi insieme al suo branco. A giudicare da una cicatrice osservata su un fossile, questo dinosauro combatteva anche con i membri della sua specie.

Si chiama Dineobellator notohesperus, un mangiatore di carne a due zampe di 2 metri di lunghezza e 1 metro di altezza, con un peso di 18-22 chilogrammi. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo dinosauro vissuto 67 milioni di anni fa era davvero aggressivo. I Dineobellator, il cui nome significa "guerriero Navajo", faceva parte della stessa stirpe di dinosauri dei Dromaeosauridae, che comprendeva anche i Velociraptor.

"Era un predatore rapido e attivo. I suoi artigli sarebbero stati lunghi diversi centimetri e abbastanza formidabili, anche se invece di tagliare la carne probabilmente sarebbero stati più utili per aggrapparsi alle cose", afferma il paleontologo Steven Jasinski dello State Museum of Pennsylvania di Harrisburg, che ha guidato la ricerca pubblicata su la rivista Scientific Reports.

Questi dinosauri, combattevano anche tra di loro. "Spesso gli animali in branco combattono e litigano per varie cose, di solito risorse come cibo, territorio e persino luce solare. È anche possibile che si trattasse di un combattimento tra due maschi, o una femmina che combatteva contro un maschio aggressivo quando non si sentiva pronta per l'accoppiamento", continua l'uomo.

È stato trovato circa il 25% dello scheletro del dinosauro. "La combinazione di queste caratteristiche suggerisce che Dineobellator sarebbe stato un predatore inseguitore rapido e abile in grado di abbattere prede più piccole e attaccare e saltare su prede più grandi, aggrappandosi ad arti anteriori più forti e una presa più stretta", afferma infine Jasinski.