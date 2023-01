I paleontologi sono confusi da un uccello con una testa simile al T. Rex

Giorno dopo giorno gli scienziati effettuano grandi scoperte sui dinosauri. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell'intelligenza sottovalutata dei T. Rex, mentre oggi i paleontologi sono confusi a causa di un fossile di una creatura simile a un uccello con la morfologia del cranio di un dinosauro.

I resti, trovati in Cina, mostrano quello che sembra essere un teschio simile a un dinosauro "incollato" sopra un corpo più simile a quello degli uccelli moderni. Utilizzando la tomografia computerizzata ad alta risoluzione, gli addetti ai lavori hanno rivelato un teschio quasi identico a quello del Tyrannosaurus rex.

La creatura in questione, chiamata Cratonavis zhui, era già conosciuta per delle caratteristiche differenti da quelle degli uccelli antichi. "Le caratteristiche craniche primitive mostrano che gli uccelli del Cretaceo come il Cratonavis non potevano muovere il becco superiore rispetto alla scatola cranica e alla mascella inferiore, un'innovazione funzionale ampiamente diffusa tra gli uccelli viventi che contribuisce alla loro enorme diversità ecologica", ha affermato. Dr. LI Zhiheng, autore principale dello studio.

A differenza delle altre creature simili, il protagonista di questa notizia aveva una scapola allungata e il primo metatarso. Una scapola sviluppata avrebbe potuto "aumentare il vantaggio meccanico del muscolo per la retrazione/rotazione dell'omero, compensando l'apparato di volo complessivamente sottosviluppato dell'uccello", continuano gli addetti ai lavori.

Il C. zhui è una scoperta importante per la nostra comprensione dell'evoluzione degli uccelli.