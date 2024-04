I paleontologi hanno identificato un nuovo delfino fossile: l'Aureia rerehua

Alcuni ricercatori dell'Università di Otago hanno identificato un nuovo delfino fossile che presentava un sistema di alimentazione bizzarro. Presentata sulla rivista Journal of the Royal Society of New Zealand, la nuova specie aveva denti completamente divaricati, che formavano una sorte di cesto.

Solitamente i delfini hanno dei denti che servono principalmente per afferrare e mordere velocemente le loro prede, quindi l'identificazione di questi denti speciali ha in un primo momento destabilizzato i ricercatori, che hanno dovuto immaginare come potessero essere utili per catturare i pesci.

Il nome che è stato attribuito alla specie è Aureia rerehua, che per quanto sia stato studiato recentemente, i suoi resti sono stati trovati tempo fa all'interno di una cava nella valle di Hakataramea, nell'isola meridionale della Nuova Zelanda. Dopo l'estrazione, i fossili vennero però portati all'interno del Museo geologico di Otago, dove vennero abbandonati a loro stessi dopo la morte improvvisa del curatore della struttura, il paleontologo R. Ewan Fordyce.

Il nuovo studio, effettuato proprio per completare il lavoro di Fordyce, è stato svolto da alcuni suoi ex studenti e ha permesso di ottenere le informazioni fornite all'interno dell'articolo.

L'Aureia rerehua visse tra i 28 e i 23 milioni di anni fa, durante l'Oligocene, e aveva piccole dimensioni. Aveva anche un collo molto flessibile e una testa molto piccola, delle caratteristiche che hanno portato i ricercatori a credere che cacciasse in acque profonde due particolari tipologie di animali: calamari e pesci di medie dimensioni.

Il suo nome deriva invece dalla parola Maori "aurei", che significa "spille da mantello", in riferimento ai suoi denti, e "rerehua", che significa "molto bello". La sua specie inoltre abitava un mare molto frequentato, in cui era possibile trovare anche altre specie di delfini.

Il sistema utilizzato da questo animale per cacciare i pesci probabilmente ricordava quello delle attuali balene dotati di fanoni. Giunti nei pressi delle prede, questi aprivano la bocca e utilizzavano i denti come una sorta di setaccio o di cesto, da cui era impossibile uscire.

Casualmente, proprio pochi giorni fa, il re Maori Tuheita Paki aveva chiesto alle autorità governative di riconoscere alle balene gli stessi diritti degli esseri umani, per via della loro elevata intelligenza e lo stretto rapporto che il suo popolo ha maturato nei confronti di queste enormi creature. Il ritrovamento di un delfino nell'entroterra della Nuova Zelanda non fa altro che consolidare lo stretto rapporto che questa terra possiede nei confronti dei giganti del mare.

