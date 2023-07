A Palermo non c'è mai stato così caldo come oggi, temperature mai viste in 200 anni

A Palermo, come in tutta la Sicilia, si sta soffrendo un caldo atroce. La splendida città capoluogo di regione è stata recentemente testimone di un evento climatico senza precedenti. Un caldo soffocante ha invaso le sue strade, portando la temperatura a un livello mai registrato prima: un picco di 47 gradi, un valore che ha superato ogni record.

Non si tratta certamente di un evento ordinario, ma un fenomeno destinato a rimanere negli annali, considerando che i dati sulla temperatura vengono raccolti dal lontano 1797... e mai prima d'ora c'è stato così caldo (nel 2024 sarà peggiore).

L'Associazione MeteoPalermo Onlus ha riportato questo dato sorprendente, che ha superato il precedente record di 44,8 gradi risalente al 1999. La mattina stessa del 24 luglio 2023, la temperatura aveva già raggiunto i 46,4 gradi, ma nel pomeriggio è salita ancora, fino a 47 gradi. Gli osservatori astronomici, con le loro sofisticate apparecchiature, sono stati i primi a misurare le temperature e a confermare questo evento eccezionale.

Il primato, superiore di più di due gradi rispetto al precedente, rappresenta un evento che non capita (fortunatamente!) tutti i giorni. Non solo mette in luce l'intensità del caldo estivo in Sicilia, ma sottolinea anche l'importanza di monitorare e comprendere i cambiamenti climatici. Tutto il territorio siciliano sta infatti soffrendo un caldo infernale, che ha stabilito un nuovo primato.

Insomma, davvero spaventoso!