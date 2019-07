Questa 'palla blu' in foto è in realtà una raccolta di 10 milioni di stelle

Quando viene osservato ad occhio nudo, Omega Centauri, l'oggetto in questa immagine (che potrete osservare meglio in calce all'articolo), appare come una stella sfocata, quasi debole. Ma questo "globulo blu" è in realtà un insieme di 10 milioni di stelle.

L'immagine è stata scattata da Wouter van Reeven, un ingegnere informatico presso il Centro europeo di astronomia spaziale dell'ESA, durante la sua recente visita in Cile per osservare l'eclissi solare totale di luglio.

Questo ammasso si trova a circa 15.800 anni luce dalla Terra. Come altri ammassi globulari, Omega Centauri è costituito da stelle molto vecchie ed è quasi privo di gas e polvere, a indicare che la formazione stellare nel cluster è da tempo cessata.

Gli astri che formano questo luminoso ammasso globulare sono chiamate stelle di popolazione II, e si sono create poco dopo il Big Bang (hanno quindi una bassa percentuale di elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio).

Tuttavia, le stelle di Omega Centauri non hanno tutte la stessa età e chimica. Alcuni scienziati hanno persino suggerito che Omega Centauri potrebbe non essere un vero ammasso, ma ciò che resta di una galassia nana che si scontrò con la Via Lattea in passato.

Omega Centauri detiene diversi record: è il più grande ammasso globulare della nostra galassia (150 anni luce di diametro), ed è anche il più luminoso e massiccio del suo tipo (per una massa complessiva pari a quella di cinque milioni di Soli).

Per questa immagine, Wouter ha combinato 22 immagini con un tempo di esposizione differente (otto immagini con un tempo di esposizione di 10 secondi, sette per 30 e altre sette per 60 secondi) utilizzando un telescopio SkyWatcher Esprit 80 ED e una fotocamera Canon EOS 200D.