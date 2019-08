Palla di fuoco nel cielo: meteorite osservato esplodere nell'atmosfera in Ontario

Mercoledì 24 luglio i cittadini di Ontario hanno assistito ad uno spettacolo senza precedenti, quando un meteorite (di piccole dimensioni) è esploso nell'atmosfera terrestre. L'evento, ripreso da molte telecamere, potrebbe aver creato anche dei detriti recuperabili.

Questa è stata la conclusione raggiunta da Steven Ehlert, dopo aver analizzato il video dell'esplosione della pietra cosmica. L'esame di questi frammenti potrebbero dire molto agli astronomi sulla formazione e l'evoluzione del sistema solare.

"Questa palla di fuoco probabilmente ha lasciato cadere un piccolo numero di meteoriti nell'area di Bancroft, in particolare vicino alla cittadina di Cardiff. Sospettiamo che i meteoriti siano arrivati ​​a terra perché la palla di fuoco ha rallentato in modo significativo nell'atmosfera. Questo è un buon indicatore della sopravvivenza del materiale", afferma Peter Brown, specializzato nello studio di meteore e comete.

Secondo un'analisi del filmato e delle testimonianze oculari, la palla di fuoco è diventata visibile per la prima volta quando il meteorite (grande circa 30 centimetri) si trovava a un'altitudine di 93 chilometri. "I meteoriti sono di grande interesse per i ricercatori in quanto studiarli ci aiuta a comprendere la formazione e l'evoluzione del sistema solare", ha affermato Brown.

Di recente, un meteorite potrebbe essersi schiantato anche in una risaia nell'India Orientale, lasciando un cratere profondo circa 1 metro.