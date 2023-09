Questa palla promette di ridurre l'ansia del 75%

E se la lotta contro l'ansia avesse un nuovo alleato? Stiamo parlando di un oggetto che prende forma fisica dalla vostra respirazione e vi aiuta a rilassarvi. Alexz Farrall, uno scienziato informatico dell'Università di Bath nel Regno Unito, ha creato una palla intelligente per il relax chiamata Physical Artefact for Well-being Support (PAWS).

Questa sfera, come detto, cambia forma, espandendosi e contraendosi al ritmo del vostro respiro, fornendo una rappresentazione tangibile della vostra respirazione per aiutarvi a concentrarvi e regolare le vostre emozioni. E non è tutto; la palla è utilizzata in combinazione con un'app di meditazione per massimizzare i benefici.

In un esperimento che coinvolgeva 58 volontari, l'uso della palla in combinazione con un brano audio da un'app di meditazione ha portato a una riduzione media dell'ansia del 75% nei partecipanti, con un aumento del 56% nella protezione contro i pensieri che inducono preoccupazione. Al contrario, coloro che hanno ascoltato l'audio senza utilizzare la palla hanno sperimentato una riduzione media dell'ansia del 31%, dimostrando che l'oggetto ha un effetto significativo (ecco intanto alcune tecniche per combatterla).

Ad oggi PAWS comunica con una fascia toracica indossata dall'utente, e l'intero sistema è piuttosto tecnico e complicato. Tuttavia, se in futuro il dispositivo dovesse essere semplificato da parte degli addetti ai lavori, potrebbe diventare uno strumento accessibile a chiunque, direttamente nel comfort della propria casa.

"Voglio che questo dispositivo sia un vero catalizzatore per il miglioramento della salute mentale, non solo in ambito clinico ma anche per gli utenti domestici", ha affermato infine Farrall. A proposito, sapete che l'ansia ingrandisce il cervello?