Pallade: l'asteroide pieno di crateri che assomiglia ad una pallina di golf

Pallade è un asteroide di grosse dimensioni che orbita all'interno della fascia principale, la cintura asteroidale più interna del sistema solare. Fu il secondo asteroide ad essere individuato dopo Cerere e si stima che la sua massa costituisca il 7% di quella dell'intera fascia principale, con un diametro medio di 513 chilometri.

Per fare luce sui molti dei misteri di Pallade, in un nuovo studio, gli scienziati hanno usato loSpectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research (SPHERE) sul Very Large Telescope per analizzare la forma e la superficie dell'asteroide. Sulla base di 11 immagini catturate dalla superficie di Pallade, i ricercatori hanno scoperto che la pietra spaziale ha numerosi crateri che vanno da 30 a 120 chilometri di larghezza.

Le simulazioni al computer suggeriscono anche che Pallade abbia circa il doppio dei crateri rispetto al più grande asteroide noto, il pianeta nano Cerere, e tre volte il secondo più grande (e il più luminoso), Vesta. "La sua superficie potrebbe assomigliare a una pallina da golf", afferma a Space.com il coautore dello studio Miroslav Broz, astronomo della Charles University.

Due dei crateri più grandi, uno vicino al suo polo sud e l'altro vicino al suo equatore, suggeriscono che l'asteroide abbia avuto scontri con pietre cosmiche di 60-90 chilometri di diametro. Secondo gli addetti ai lavori, inoltre, l'impatto che ha creato il cratere vicino all'equatore potrebbe aver formato i crateri dei piccoli asteroidi che circondano Pallade, larghi meno di 20 chilometri.

Le simulazioni al computer delle collisioni passate nella cintura di asteroidi, condotte nell'ambito di questo studio, suggeriscono che gli oggetti che colpirono Pallade viaggiavano a velocità insolitamente elevate, con una media di 41.400 chilometri all'ora. Usando le immagini ottenute, insieme alle precedenti stime della massa dell'asteroide, i ricercatori hanno sviluppato un modello 3D di Pallade e hanno scoperto che l'oggetto è più denso di Cerere ma meno denso di Vesta.

In futuro, le ricerche degli astronomi si concentreranno su altri asteroidi: Iris, Hygiea, Psyche, Daphne e Interamnia.