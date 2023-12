Queste palline di acqua sulle piante non sono quello che credete

Per oltre un secolo, la scienza ha creduto che le piccole strutture a forma di palloncino, note come "vescicole" o "cellule vescicolari epidermiche" (EBCs), presenti su piante resistenti come la quinoa, avessero il compito di proteggerle da pericoli come la siccità e il sale. Tuttavia, una recente ricerca ha svelato una realtà diversa.

Il team di ricerca, guidato dal biologo Max Moog dell'Università di Copenhagen, ha condotto esperimenti su piante di quinoa e piante mutate, prive delle solite vescicole. Hanno scoperto che, contrariamente alle aspettative, queste piante mutate resistevano bene sia alla siccità che all'acqua salata.

Tuttavia, erano notevolmente più suscettibili agli attacchi di piccoli insetti rispetto ai vegetali con vescicole. Le analisi hanno rivelato, quindi, che le palline d'acqua contengono acido ossalico, tossico per i parassiti, ma non più sale rispetto alle cellule circostanti, sfatando l'idea che funzionassero come camere di compensazione per l'eccesso di iodio. Inoltre, le piante prive di vescicole erano più vulnerabili al Pseudomonas syringae, un comune agente patogeno delle piante.

Si ipotizza che le vescicole proteggano le piante coprendo gli stomi sulle foglie, che sono spesso la via di ingresso per i batteri. La persistenza di un'ipotesi inaccurata per così tanto tempo potrebbe essere dovuta a supposizioni errate basate su specie di piante simili o meccanismi simili alle EBCs. Inoltre, le tecniche di ricerca e i metodi di analisi sono migliorati nel tempo.

Questa scoperta è fondamentale per lo sviluppo di piante resistenti come la quinoa in un mondo con un clima in cambiamento. La ricerca, pubblicata su Current Biology, aiuterà nella coltivazione di varietà protette da molteplici minacce. A tal proposito, sapete che questo vegetale si è evoluto per nascondersi dagli esseri umani?