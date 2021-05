Le palline che vedi in questa immagine sono tutte dello stesso colore: ecco perché

In questa immagine (che potrete osservare in calce alla notizia) ci sono 12 palline che apparentemente sono tutte di colore differente ma, in realtà, hanno lo stesso colore. Questa percezione distorta deriva da un fenomeno noto come "illusione di Munker-White", secondo David Novick, il creatore dell'immagine e professore di ingegneria.

Nello specifico, infatti, il colore delle sfere assomiglia più da vicino al colore delle strisce che le attraversano. In questa particolare immagine, chiamata semplicemente "Confetti Spheres 5", una serie di strisce verdi, rosse e blu tagliano le sfere e deformano la nostra percezione della loro tonalità effettiva.

L'illusione, in poche parole, si basa sulla tonalità delle strisce in primo piano, non sui colori presenti sullo sfondo dietro le sfere. Quindi, se si rimuovono le strisce incrociate, l'illusione scompare, lasciando solo palline beige identiche. Lo psicologo Michael White divenne noto per aver descritto questo effetto negli anni '60. Nel 1970 invece Hans Munker, un altro psicologo, dimostrò un effetto simile con forme e strisce colorate, in cui le strisce in primo piano deformano la tonalità percepita della forma dello sfondo.

Cosa si verifica nel nostro cervello per la creazione dell'illusione? Alcuni scienziati pensano che l'illusione si manifesti precocemente durante l'elaborazione visiva, quando la luce colpisce per la prima volta la retina, mentre altri pensano che l'effetto si diffonda più tardi mentre il cervello elabora i dati. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una combinazione di questi due effetti.

Altre illusioni simili? Osservate questa che ha fatto rapidamente il giro del mondo e questa a cui vengono attribuiti un numero di colori sempre differenti.