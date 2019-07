I palloncini per internet di Google hanno trascorso 1 milione di ore nella stratosfera

Importante traguardo per Loon, la società controllata da Alphabet che ha lanciato dei palloncini con lo scopo di portare internet nelle zone svantaggiate. La compagnia di Mountain View ha annunciato che i palloni hanno superato quota 1 milione di ore di volo nella stratosfera, nel corso del quale hanno coperto 40 milioni di chilometri.

Si tratta di cifre importanti, ma non scioccanti se si conta che l'obiettivo iniziale della società era di portare internet a Puerto Rico ed in Perù. L'aspetto più significativo è rappresentato dal modo in cui operano.

Al posto di lottare contro il vento, i palloncini includono un sistema d'intelligenza artificiale che permette loro di cambiare quota e cavalcare le correnti per raggiungere la destinazione prefissata. Ciò potrebbe portare a percorsi lunghi e tortuosi, ma si traduce in un consumo inferiore di energia. Gli ingegneri hanno progettato i palloncini per effettuare delle "passeggiate" che consentono loro di fornire accesso ad internet più coerente.

Il progetto di Loon è ancora nelle fasi iniziali, ed ha registrato un'adozione limitata. In futuro però potrebbero scontrarsi con i satelliti Starlink di Elon Musk e Jeff Bezos, che stanno lavorando su un tipo di approccio diverso per portare internet in tutto il mondo. Gli approcci sono diversi, ma l'obiettivo finale è lo stesso.