Un palloncino 'riempito' con il vuoto assoluto potrebbe volare?

Se vi siete chiesti dove vanno a finire i palloncini che volano via, sappiate che la risposta è molto sconfortante, come testimonia questa folle celebrazione. Oggi però tentiamo di rispondere a una domanda decisamente più strana: cosa succederebbe se riempissimo un palloncino di vuoto?

I palloncini all’elio, le mongolfiere e persino le navi si basano sullo stesso principio fisico, la spinta di Archimede. Il concetto è semplice: se un oggetto ha una densità minore del mezzo in cui è immerso, riceverà una spinta verso l’alto che lo porterà a galleggiare.

L’elio è più leggero dell’aria che respiriamo, perciò i palloncini ad elio possono volare fino a raggiungere la parte alta della nostra atmosfera, dove l’aria è molto più rarefatta.

Essendo assenza di materia, il vuoto è meno denso dell'aria e persino dell’elio. Quindi, un ipotetico palloncino "riempito" di vuoto sarebbe ancora più leggero e, in teoria, dovrebbe arrivare più in alto, all’estremo limite dell’atmosfera terrestre.

Tuttavia, bisogna considerare che i palloncini sono fatti di materiali elastici e si gonfiano proprio a causa della pressione del gas che contengono. Quindi, un palloncino classico completamente svuotato resterebbe sgonfio e non occuperebbe abbastanza volume per fluttuare.

Servirebbe quindi un involucro rigido e che sia in grado di resistere alla differenza di pressione tra l'ambiente esterno e il suo interno. Inoltre, dovrebbe essere fatto di una sostanza abbastanza leggera, in modo che il peso dell'involucro non superi quello di un volume equivalente d'aria.

Purtroppo, un materiale del genere non è stato ancora inventato ma magari un giorno riusciremo a padroneggiare questa tecnologia e torneremo a volare sui dirigibili come un tempo.