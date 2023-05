Un pallone aerostatico ha rilevato dei suoni inspiegabili nella stratosfera

Un gruppo di scienziati è riuscito a costruire, con pochissime risorse e denaro, un pallone aerostatico in grado di raggiungere un'altitudine di circa 28km, entrando nella stratosfera. Quello che non si aspettavano era di captare dei misteriosi suoni, la cui provenienza è ancora ignota.

La stratosfera è il secondo dei cinque strati in cui è divisa l'atmosfera terrestre, ed è relativamente tranquillo. Libero da rumori di tipo artificiale causati dagli aerei, è comunque possibile ascoltare diversi suoni non reperibili altrove. Tra questi possono esserci il suono delle onde oceaniche e delle tempeste, oltre ad un particolare tipo di suono di difficile identificazione.

I ricercatori sono riusciti a catturare questa frequenza grazie all'uso di microbarometri, che inizialmente erano stati installati per monitorare i vulcani. I microbarometri sono in grado di captare minimi cambiamenti nella pressione, che causano suoni impercettibili all'orecchio umano.

Dopo aver raccolto i dati, lo scienziato Daniel Bowman del Sandia National Laboratories - a capo del suo team - ha affermato che "[nella stratosfera] ci sono dei misteriosi segnali a infrasuoni che avvengono qualche volta all'ora, ma la loro fonte è completamente ignota." Oltretutto, questi suoni erano già noti in precedenza ma rappresentano un vero grattacapo per la scienza, che al momento non ha ancora potuto scovarne l'origine.

Per raggiungere la stratosfera, Bowman e i suoi colleghi hanno costruito diversi palloni, che vanno dai 6 ai 7 metri di lunghezza. È un aspetto intrigante, poiché sono riusciti a completare la loro ricerca con attrezzatura semplice e soprattutto economica; ogni pallone infatti - oltre ad essere alimentato da energia solare - non ha richiesto più di 50 dollari per essere costruito.

Lo studio della (e nella) stratosfera non è da sottovalutare, poiché è qui che possiamo monitorare il progresso del buco nell'ozono. Nonostante il suo recente restringimento, sarà fondamentale tenerlo d'occhio per evitare che alcune emissioni di troppo contribuiscano a peggiorarlo.