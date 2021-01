Un pallone in formato puzzle: la risposta di nendo per i paesi in via di sviluppo

Nendo, lo studio di design giapponese dietro agli ultimi concept di OPPO, ha progettato un pallone da calcio assemblabile e senza aria, in risposta alla crescente domanda nei paesi in via di sviluppo.

Il pallone da calcio ideato in collaborazione con molten, uno dei più grandi produttori di attrezzatura sportiva al mondo, nasce con lo scopo di distribuire un pallone semplificato ai bambini che vivono in realtà difficili o in via di sviluppo, la cui principale difficoltà non è tanto quella di ottenere un pallone ma di effettuare una regolare manutenzione gonfiandolo, oltre al normale deterioramento sia esterno che della camera d'aria.

La risposta a questi problemi è quindi un pallone interamente assemblabile e che non necessita di alcun tipo di manutenzione, oltre all'enorme vantaggio logistico dovuto al minore volume del prodotto smontato.

I pezzi che compongono il pallone-puzzle di nendo sono 54 e sono composti di tre polimeri differenti, tra cui una plastica flessibile strutturale e una resina esterna che restituisce un feeling simile a quello di una tradizionale palla ad aria.

La tecnologia dietro al sistema di aggancio dei pezzi assicura che il prodotto finale non si smonti durante le fasi più concitate di gioco e un'altra enorme comodità è data dal fatto che le facce del pallone sono sostituibili singolarmente in caso di rottura, oltre alle innumerevoli combinazioni di colore possibili.

Una splendida iniziativa finalizzata a incentivare i bambini a entrare in un mondo che, come già accade, può letteralmente stravolgere in senso positivo le loro vite.



