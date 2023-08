I palloni aerostatici potrebbero aiutarci a studiare i terremoti su Venere

Tutto ciò che conosciamo dell’interno della Terra proviene dalle nostre misurazioni sui terremoti. Tuttavia, utilizzare la sismologia per studiare altri pianeti non è affatto un’impresa semplice.

Se per la Luna e Marte stiamo facendo dei progressi (anche grazie alla sonda indiana Chandrayaan-3), Venere è un ambiente del tutto diverso. Le condizioni di temperatura e pressione sulla sua superficie sono così estreme che qualunque strumento si trovi lì ha vita molto breve.

Tuttavia, Siddharth Krishnamoorthy del Jet Propulsion Laboratory della NASA e Daniel Bowman del Sandia National Laboratory pensano di avere una soluzione: utilizzare sismometri appesi a palloni aerostatici.

Ma i sismometri non dovrebbero trovarsi sulla superficie di un pianeta per misurare i terremoti? Beh solitamente sì. Tuttavia, secondo gli scienziati, sarebbe possibile costruire uno strumento in grado di misurare le vibrazioni che si trasmettono dalla superfice rocciosa di Venere alla sua densa atmosfera.

Un esperimento del genere è stato recentemente condotto sulla Terra, dove un microfono a infrasuoni è riuscito a captare i segnali di due terremoti di magnitudo 7,3 e 7,5, nonostante si trovasse nella stratosfera, a 3.000 km di distanza dall'epicentro dei terremoti.

L’idea, almeno teoricamente, potrebbe funzionare. Tuttavia, le sfide di una missione di questo tipo sarebbero tante. Una di queste è che non siamo ancora riusciti a lanciare con successo un pallone aerostatico su Venere, tanto meno uno con strumenti tanto sensibili. Inoltre, nel caso dell'esperimento sulla Terra, sapevamo già che era in corso un terremoto mentre su Venere non ci sarebbero altri sensori in grado di confermarlo.

Per il momento, sebbene siano previste quasi una dozzina di missioni su Venere nel prossimo futuro, non è stato pianificato alcun lancio di palloni aerostatici. La comprensione del funzionamento del pianeta più vicino alla Terra dovrà aspettare. Almeno per ora.