Palm ufficiale in Italia: lo smartphone compatto per eccellenza, schermo da soli 3,3'

Il trend del mercato degli smartphone è ben delineato: si punta su schermi sempre più grandi e su dispositivi dalle dimensioni più elevate, questo ovviamente con un occhio di riguardo alla visione di contenuti multimediali. Tuttavia, esiste anche una certa tipologia d'utenza che vorrebbe tornare agli smartphone compatti.

Ecco allora che dagli Stati Uniti d'America arriva Palm, uno smartphone moderno che però dispone di uno schermo LCD da appena 3,3 pollici con risoluzione HD (1280 x 720 pixel, 445 ppi) e vetro Gorilla Glass 3. Pensate che le dimensioni del dispositivo sono pari ad appena 50 x 97 x 7,4 mm, per un peso di 62,5 grammi. Insomma, stiamo parlando di uno degli smartphone più piccoli presenti sul mercato.

Non fatevi ingannare dalle sue dimensioni: Palm è in grado di fare esattamente tutto ciò che ci si aspetta da uno smartphone uscito nel 2019. Il dispositivo monta infatti Android 8.1 con tanto di Play Store, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 435 operante alla frequenza massima di 1,4 GHz, una GPU Adreno 505, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8MP, una fotocamera posteriore da 12MP e una batteria da 800 mAh. Non mancano anche la certificazione IP68 (resistenza a liquidi e polvere) e il supporto a 4G LTE, Wi-Fi monoband e al Bluetooth 4.2. C'è anche la porta USB Type-C, ma viene a mancare il jack per le cuffie. Interessante anche la presenza di una Life Mode, pensata per disattivare le notifiche e le connessioni wireless.

Sicuramente vi starete chiedendo come siamo messi a livello di autonomia. Ebbene, stando a quanto dichiarato da Palm, lo smartphone sarebbe in grado di sostenere fino a 3 ore e 20 minuti di conversazione e fino a 5 ore e 30 minuti di streaming musicale sotto LTE. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, si parla di 68 minuti circa per una carica completa.

Lo smartphone Palm è disponibile da oggi in Italia a un prezzo di 349 euro.