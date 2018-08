Palmer Luckey, co-fondatore di Oculus, critica molto duramente il Magic Leap One

I primi developer kit di Magic Leap One sono già stati commercializzati: come è andato il lancio di questo nuovo prodotto dedicato alla mixed reality? L'accoglienza che gli utenti hanno riservato al visore non è stata delle migliori, ed a peggiorare ulteriormente la situazione ci ha pensato Palmer Luckey, co-fondatore di Oculus.

Luckey ha acquistato di recente il visore, ma è tutt'altro che contento del prodotto: lo ha definito "una vera e propria tragedia, nel senso classico del termine", frutto di alcuni errori di design che lo rendono quasi inutilizzabile. Del Magic Leap One, per Luckey, non si salva nulla: l'interfaccia "non è altro che il menù di Android Wear, che ti fluttua davanti" mentre il tracking dei controller magnetici risulta impreciso, ed irrimediabilmente compromesso. Se per il software c'è qualche margine di miglioramento, dato che con qualche patch è ancora possibile rimediare ai disastri combinati i fase di progettazione, per l'hardware non c'è più alcuna speranza.

"Non sembra un classico developer kit, funzionante, ma una sorta di prodotto futuristico che nessuno può usare concretamente" dichiara Luckey.

Nel mirino di Luckey non c'è solo il prodotto in sé, ma anche il tipo di marketing con il quale Magic Leap ha pubblicizzato il visore, colpevole di puntare troppo sull'hype e di non aver lasciato alcun spazio alle aziende concorrenti. Secondo il co-fondatore di Oculus sono state circa 3000 le unità vendute, ma la maggior parte degli acquirenti sarebbero solo dei "tech enthusiasts", e non dei content creator.

Rony Abovitz, CEO e fondatore di Magic Leap, ha risposto in maniera molto bizzarra alle accuse lanciate da Luckey, chiamando in causa la trilogia di Avatar - La leggenda di Aang.