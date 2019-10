Palmer Luckey sta vendendo i primi UAV militari pilotati dall'intelligenza artificiale

Cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale trovasse reali applicazioni in campo militare? Numerosi film hanno già ipotizzato questo scenario, ma a quanto pare ci sono già dei primi esempi di vere e proprie macchine da guerra autonome. Dietro a queste ultime c'è Palmer Luckey, cofondatore di Oculus. Inutile dire che le polemiche sono molte.

Luckey è il proprietario di un'azienda chiamata Anduril Industries, che, stando a quanto riportato anche da Engadget e The Verge, è riuscita a realizzare degli UAV in grado di pilotarsi da soli e rilevare autonomamente gli obiettivi attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Gli usi previsti sono chiaramente in campo militare, visto che i droni dovrebbero proteggere i soldati e salvare quindi vite umane, perlomeno stando alle teorie del cofondatore di Oculus. Luckey ha infatti sottolineato come i suoi droni siano in grado di abbattere solamente altri droni. Inoltre, stando a diverse fonti internazionali, l'azione finale deve essere approvata da un umano.

I primi droni di questo tipo sono già stati spediti negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito a inizio 2019 e ci sono centinaia di unità in fase di produzione. Insomma, gli UAV pilotati dall'intelligenza artificiale sono già realtà. Anduril Industries si è però rifiutata di dichiarare a chi ha messo a disposizione queste macchine da guerra autonome.

Il drone coinvolto si chiama Interceptor e, secondo l'idea del suo creatore, è rigorosamente uno strumento difensivo. Nonostante questo, in molti hanno espresso le proprie perplessità in merito al possibile abuso di una simile tecnologia, che potrebbe chiaramente portare a problemi non di poco conto. In parole povere, è chiaro che il passo dai droni agli esseri umani potrebbe essere sin troppo vicino, nel caso la tecnologia finisse nelle mani sbagliate.

D'altronde, non è un caso che aziende come Google non ne vogliano sapere di usare l'intelligenza artificiale in campo militare. Anduril Industries invece ha dichiarato di non aver problemi a "sperimentare" in questo campo e, come potete ben immaginare, il dibattito negli USA è piuttosto acceso in merito a questi droni che si pilotano da soli.