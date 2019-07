Pampers lancia Lumi, il primo pannolino smart che si controlla con un'app

Pampers ha presentato oggi Lumi, il primo pannolino smart al mondo, che si controlla con un'applicazione che avvisa i genitori quando è il momento di cambiarlo. Il sistema di monitoraggio avviene tramite una serie di sensori montati direttamente nei pannolini, che consentono alla companion app di raccogliere tutti i dati necessari.

Gli stessi sensori sono anche in grado di fornire delle preziose informazioni sullo stato di salute del neonato, e possono rilevare quando c'è sporco ed umidità, ma anche il sonno del bambino. Lumi infatti può anche fare da sleep tracker in quanto capace di rilevare le diverse fasi del sonno (sonno profondo, leggero, agitato, risvegli ed altro).

Il sistema Lumi è completato da un monitor senza fili che grazie ad una videocamera battezzata Circle 2 e sviluppata in collaborazione con Google che può mostrare immagini in tempo reale in risoluzione Full HD . Tale telecamera, oltre a fornire uno streaming in diretta del bebè è anche in grado di misurare l'umidità della stanza e la temperatura.

Pampers Lumi può adattarsi fino alla taglia 4, il che vuol dire che potrà essere utilizzato fino al primo anno di vita.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla data di lancio, tanto meno sul prezzo. Inizialmente però potrebbe essere acquistabile solo negli Stati Uniti, salvo poi approdare in Europa ed Italia. Sulla pagina web progetto è disponibile una newsletter.