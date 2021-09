Panama come Cuba ed El Salvador: Bitcoin e altre criptovalute avranno corso legale

El Salvador è diventato ufficialmente il primo paese a adottare il Bitcoin come valuta ufficiale, effettuando l’acquisto di 400 Bitcoin ovvero circa 20 milioni di Dollari. Questo sta diventando un precedente importante per altri paesi come Panama, dove il deputato Gabriel Silva ha presentato un importante disegno di legge sulle criptovalute.

L’annuncio è giunto direttamente tramite Twitter con un video dedicato, dove il deputato panamense Gabriel Silva ha mostrato il suo entusiasmo per questa proposta di legge, disponibile per la lettura integrale tramite il link Google Drive allegato al tweet: “Oggi vi presentiamo la legge sulle criptovalute. Cerchiamo di rendere Panama un paese compatibile con la blockchain, le criptovalute e Internet. Questo ha il potenziale per creare migliaia di posti di lavoro, attirare investimenti e rendere il governo trasparente”.

Il disegno di legge sembra molto più complesso rispetto al provvedimento visto nel caso di El Salvador: Gabriel Silva ha parlato nel dettaglio dell’intenzione di rendere più criptovalute differenti moneta a corso legale, esplorando al contempo il possibile utilizzo della tecnologia blockchain per servizi di identificazione e molto altro. Si parla di “supporto all’innovazione”, creazione di molti più posti di lavoro, decentralizzazione, trasparenza governativa e molto altro ancora.

Un intento simile s’è visto anche a Cuba, dove il governo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale una risoluzione per avviare i lavori verso il riconoscimento e utilizzo di Bitcoin e altre criptovalute come moneta legale, con l’obiettivo di consentire l’inclusione finanziaria di migliaia di persone che lavorano nell’economia sommersa.

Nel frattempo, l’effetto El Salvador sul mondo criptovalute si è esaurito rapidamente: dopo un’importante crescita iniziale, Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute sono crollate nel loro valore.