Panasonic: 25% di sconto su TV OLED ed LCD fino al 31 Maggio

Nuova promozione lanciata da Panasonic quest’oggi, in collaborazione con Tivùsat. Il produttore di TV, infatti, fino al 31 Maggio consentirà di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti presenti sul proprio negozio, inclusi svariati modelli di televisori con pannelli OLED ed LCD.

Il funzionamento della promozione è molto semplice: una volta selezionato uno dei modelli tra quelli presenti in lista (che proponiamo in calce), è necessario inserire nel campo del codice promozionale “PANALATIVU4K”, per godere di uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

I TV con LCD Ultra HD sono sei: il TX-40GX810E, TX-50GX810E, TX-58GX810E e TX-65GX810E, mentre i modelli con pannello OLED sono il TX-55GZ950E e TX-65GZ950E .

La promozione ha una doppia valenza: a parte far risparmiare gli utenti sull’acquisto di un nuovo TV, infatti, intende anche pubblicizzare la certificazione Lativù 4K ottenuta dalla gamma 2020 di TV Panasonic, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine qualche giorno fa.

I TV in offerta sono tutti della lineup 2019, ma rappresentano tutt’oggi comunque delle ottime soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di varie fasce di clienti.

Come sempre, fateci sapere tramite la sezione commenti se c'è qualche modello di vostro gradimento oppure se almeno per questa volta intendete passare e saltare l'acquisto.