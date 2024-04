Panasonic 50 pollici 4K LED oggi su Amazon ad un prezzo INCREDIBILE

Se siete alla ricerca di un buon pannello LED, che risponda agli standard qualitativi che Panasonic - e poche altre aziende - è in grado di garantire... eccovi accontentati. Il Panasonic TX-50MX700E è oggi in offerta su Amazon, con un prezzo che scende al minimo storico.

Basteranno infatti solo 379€, cifra davvero molto interessante, per donare al vostro salotto un dispositivo di tutto rispetto. La diagonale è di ben 50", quindi un taglio non esageratamente grande, ma in linea con gli standard moderni, spinti dalla tecnologia LED e dalla - ovvia - risoluzione 4K. Altro importante punto a favore di questo dispositivo è il marchio di qualità. Panasonic è conosciuta per essere una delle aziende leader nel settore, e questo modello non fa eccezione. A tal proposito, a inizio anno vi avevamo parlato dei nuovi Panasonic OLED per il gaming, top di gamma dell'azienda che nel 2024 punta a combattere la concorrenza.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Per il resto, il televisore porta con sé la maggior parte delle caratteristiche che definiremmo "standard" per un pannello moderno. Tra questa il supporto all'High Dynamic Range (HDR) per colori vividi sia durante la visione di contenuti, sia durante il gaming. Non manca il Dolby Atmos ed il Dolby Vision, per aumentare coinvolgimento sonoro e visivo. Ciliegia sulla torta, il software è Google TV, quindi un ottimo compromesso in termini di usabilità, grazie al pieno supporto dei comandi vocali tramite assistente vocale, integrato nel dispositivo. Per chi fosse interessato a sfruttare questo pannello per il gaming, vi informiamo che è presente la modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency ed il pieno supporto al VRR: due elementi fondamentali per garantirvi sessioni di gaming fluide e senza lag.

