Panasonic annuncia la nuova soundbar slim HTB490 con Bluetooth e bassi profondi

Contestualmente all'annuncio dei nuoti TV OLED e LED Panasonic per il 2021, il produttore ha svelato quest'oggi la HTB490, una nuova soundbar slim caratterizzata da bassi profondi.

La HTB490 è dotata di un subwoofer wireless che, appunto, garantisce bassi profondi e cristallini, ma il design slim consente di inserire agevolmente sotto qualsiasi TV.

A livello tecnico è dotata di supporto Bluetooth, che facilita la trasmissione in streaming dai dispositivi smart ed HDMI (ARC), un aspetto che velocizza anche la connessione ai TV. Il volume, inoltre, può essere regolato direttamente con il telecomando del televisore.

Nella soundbar troviamo due altoparlanti frontali full-range che permettono alla HTB490 di sprigionare una potenza in uscire di 160W, a cui si aggiungono i 160W extra del subwoofer wireless, che porta il totale a 320W. Sono presenti due porte Bass Reflex integrate accanto agli altoparlanti full range che enfatizzano i toni bassi.

Tra le funzioni smart troviamo anche la possibilità di riprodurre i propri brani preferiti direttamente tramite Bluetooth, ma anche dell'HDMI ARC per una connessione semplice via cavo. Presente anche un ingresso ottico, oltre alla porta USB che permette di collegare dispositivi di memoria per riprodurre i file compatibili.

La soundbar può anche essere montata a parete e sarà disponibile in Italia a partire da Maggio 2021 al prezzo di 249,99 Euro.