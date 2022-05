Panasonic annuncia le nuove serie di TV LED e LED 4K Ultra HD

Questa mattina abbiamo riportato la notizia relativa all’annuncio dei nuovi TV OLED 2022 di Panasonic. Il produttore ha anche rinnovato la gamma di TV LED che popoleranno i negozi nel corso dei prossimi anni.

Partiamo dalla nuova serie di Android TV LS490 (Full HD) ed LS480 (HD), che combinano la qualità delle immagini con un audio avvolgente. I modelli da 32 e 24 pollici della linea LS480 sono dotati della tecnologia LED/LCD di ultima generazione, e sono anche dotati di varie opzioni di connettività: HDMI, USB, CI+, Bluetooth, ingresso per le cuffie, e WiFi.

Entrambe le serie Full HD LED (HD Ready per il modello LS480) sono in grado di riprodurre immagini e film con qualità, ed includono anche il supporto HDR10. Le nuove serie LS480 e LS490 saranno disponibili in Italia a partire dal mese di giugno.

Annunciate anche le due nuove serie LED 4K Ultra HD LX650 e LX600: i primi sono Android TV, mentre i secondi sulla piattaforma Linux. Entrambi sono provvisti di tecnologia audio Dolby Atmos, mentre LX600 è dotato della tecnologia di elaborazione dell’audio surround proprietaria di Panasonic.

Questi modelli però guardano anche alle esigenze dei gamer: i modelli LX650 ed LX600 sono dotati di aLLM legata all’HDMI 2.1, che garantisce un’esperienza di gaming senza problemi di lag. La serie LX650 è anche dotato di connettività Bluetooth, mentre entrambi i modelli sono dotati di tre ingressi HDMI.

In termini di dimensioni, entrambe le serie sono disponibili in 65”, 55”, 50” e 43” . La serie LX650 si contraddistingue per la finitura di prima qualità, lo schermo elegante senza bordi ed il sottile piedistallo che facilita il posizionamento della soundbar.