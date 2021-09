Panasonic: arriva l'update per il VRR a massima risoluzione sui TV 2021

HDMI 2.1 e VRR sono "sigle" diventate particolarmente popolari tra i videogiocatori, grazie anche a console come Xbox Series X. In questo contesto, Panasonic ha ufficializzato una novità di non poco conto per i suoi TV.

In una rapida comunicazione che abbiamo ricevuto dall'azienda, si legge infatti: "Panasonic annuncia l'introduzione di un firmware, scaricabile verso la fine di quest'anno, che ottimizzerà la risoluzione 4K2K sia per il Variable Refresh Rate (VRR) che per l'High Frame Rate (HFR). Questo aggiornamento sarà disponibile per i modelli 2021 che supportano l'HDMI2.1 (serie JZ e JX940)".

Insomma, alla fine si è tornati a discutere in merito a quella "mancanza" legata alla scheda tecnica dei TV Panasonic usciti nel 2021. Infatti, ricordiamo che le serie JZ e JX940 hanno supportato sin da subito alcune funzionalità legate all'HDMI 2.1, ma non a massima risoluzione. Il produttore aveva dunque affermato che dopo il lancio sarebbe arrivato un aggiornamento per "ottimizzare la situazione".

Ebbene, ora è giunto quel momento: gli utenti che hanno scelto di puntare su un modello 2021 compatibile di Panasonic potranno presto usufruire della massima risoluzione. In ogni caso, la breve comunicazione che abbiamo riportato integralmente in precedenza rappresenta le uniche informazioni che abbiamo in merito, quindi possiamo semplicemente farvi sapere che l'update è in arrivo entro fine 2021.