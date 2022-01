Panasonic, al CES 2022 arriva il nuovo sintonizzatore e lettore CD Technics SA-C600

Dopo aver parlato delle cuffie Technics A800, Panasonic ha svelato al CES 2022 di Las Vegas anche il nuovo sintonizzatore e lettore di rete e CD compatto C600, della Serie Premium C600.

Questa nuova versione si aggiunge al sistema di diffusori compatto SB-C600 lanciato a Dicembre 2021 ed incorpora la tecnologia di amplificazione interamente digitale basata sul motore JENO che garantisce una riproduzione di musica potente e dinamica.

L'SA-C600 è elegante e compatto ed è dotato di un ingresso phono MM di alta qualità, un ingresso ottico SPDIF con funzione di accensione automatica al rilevamento di un segnale sorgente, e dell'uscita per subwoofer. Inoltre, grazie a due unità di speaker da 60W permette di connettersi a Spotify, Tidal, Deezer ed Amazon Music e dispone di Chromecast integrato per la funzione multiroom.

“Con l’arrivo dell’SA-C600, Technics completa il suo portafoglio prodotti inserendo il tassello mancante tra i sistemi audio compatti all-in-one come C70MK2 e le soluzioni a componenti separati come C700 e G700” spiega Mutsue Sekihara, Product Manager di Technics Italia, che aggiunge: “un sintonizzatore compatto come il C600 dà la possibilità di collegare qualsiasi tipologia di casse audio, offrendo prestazioni nettamente superiori agli impianti all-in-one – senza la necessità di distribuire i vari componenti all’interno della propria casa”.

Il modello SA-C600 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni silver e black da Gennaio 2022 al prezzo di vendita consigliato di 999 €.