Panasonic: al CES i primi occhiali VR con supporto HDR

La maggior parte delle conferenze del CES 2020 di Las Vegas si sono concluse, ma dalla fiera del Nevada continuano ad arrivare novità. Tra le più interessanti di quest'ultima giornata di Conferenza ci sono i nuovi occhiali per la realtà virtuale di Panasonic, che supportano anche le immagini in HDR senza effetto screen dor.

Panasonic ha mostrato ai presenti un prototipo del dispositivo, che sfoggia due pannelli OLED da 0,99 pollici 2K (2048x2048 pixel) progettati insieme a Kopin, e secondo quanto raccontato da molti che hanno avuto modo di provarli offrono una risoluzione davvero elevata. Come detto poco sopra, si tratta dei primi occhiali VR a supportare l'HDR, un aspetto su cui Panasonic si è soffermata in fase di presentazione con una demo in computer grafica di un tempio giapponese.

Il produttore ha anche integrato negli occhiali la propria tecnologia audio, tra cui i driver Technics che offrono un suono ricco e dinamico. La società ha anche parlato dell'elaborazione del segnale audio in maniera simile a come avviene sui TV e nei lettori BluRay.

Secondo quanto raccontato da The Verge, una delle demo mostrate al CES aveva dei limiti: i pannelli micro OLED infatti erano più piccoli rispetto alle dimensioni dichiarate, ed offrivano un angolo di visione inferiore se confrontati ai visori tradizionali. Inoltre, è stata segnalata anche un'eccessiva pesantezza probabilmente a causa dei cavi che passavano dagli occhiali ad un PC da gaming. Allo stand però era presente anche una versione più vicina a quella finale, che includeva un solo cavo USB-C che passava da un'estremità all'altra degli occhiali.

Non è chiaro se Panasonic abbia intenzione di vendere questo prodotto al pubblico. Più probabile ipotizzare una disponibilità in ambito business.